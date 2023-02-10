Asker oğullarını uğurlamak için gittikleri Adıyaman’da can verdiler

Oğulları Hasan Hüseyin Çiftçi’yi ziyaret etmek için gittikleri Adıyaman’da, deprem sonucunda hayatını kaybeden çift, Sivas’ta defnedildi.
Aynı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan uzman çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi de cenaze törenine katılarak anne ve babasına son görevini yerine getirdi.
Emeklilik dilekçesi sunmaya hazırlandığı belirtilen Ali Çiftçi’nin, yakın zamanda Suriye’ye göreve gidecek oğullarını uğurlamak için eşiyle Adıyaman’a gittiği belirtildi.
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