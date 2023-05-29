Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti boşandı

Milletvekili olmasıyla adından söz ettiren oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Arzum Onan'ın açtığı boşanma davası, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Çift boşanma davasına el ele gelerek dikkat çekti

27 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanma kararı herkesi şaşırtmıştı. Onan 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı iddia edilmişti.

Konuya dair konuşmayan ikiliden Aslantuğ bu süreçte TİP'ten milletvekili adayı oldu ve seçilemedi. Seçim sonrası çift boşanma davasına birlikte geldi.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan adliyeye el ele gelerek dikkat çekti. Onan sorulara "Arkadaşlar çok hassas bir konu" yanıtını verdi.

Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti.

Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ 'Aşk olsun' şeklinde cevap verdi.