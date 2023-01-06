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Artık kahve de lüks!

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Kahve zincirlerinden Starbucks, ürünlerine yüzde 30 zam yaptı. Starbucks kahveleri bira fiyatlarıyla yarışır hale geldi

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Artık kahve de lüks!
Büyük kahve zincirlerinden Starbucks, kahve fiyatlarına dün itibarıyla zam yaptı.
Buna göre, Starbucks ürünlerine yüzde 30 oranında zam geldi.
FİLTRE KAHVE 41 LİRAYA YÜKSELDİ
Bu zamla birlikte küçük boy filtre kahve fiyatı 32 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı 36 liraya, büyük boy ise 41 liraya yükseldi.
Küçük boy Mocha fiyatları 53 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 67 liraya çıktı.
Hot Chocolate ürününün küçük boyu 48 liraya çıkarken, büyük boyu ise 60 liraya yükseldi.
BİRA FİYATLARIYLA YARIŞIYOR
Öte yandan, bazı Starbucks kahvelerinin bira fiyatlarıyla yarışması da dikkat çekti.
Önceki gün yurt içinde bira fiyatlarına gelen yüzde 35-50 aralığında zamlardan sonra en ucuz biranın fiyatı 22 TL'den 33 TL'ye çıkmıştı.
Bazı bira çeşitleri 28 liradan 38 liraya çıkarken, bir bira çeşidi de 30 liradan 45 liraya yükselmişti.
 
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