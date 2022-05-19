Antalya’da sel felaketi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Dereköy ve Sülekler Mahallelerinde su baskınları oluştu.

Antalya Korkuteli Dereköy ve Sülekler Mahallesinde etkili olan sağanak yağış yerleşim yerlerinde zarara yol açtı. Dolu yağışı sonrası derenin taşması sonucu evler ve ahırlar zarar gördü. Sel taşkını nedeniyle ortalık çamur gölüne dönerken, 48 hayvan da öldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, ASAT, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personel ve araçlarıyla vatandaşları yalnız bırakmadı. Büyükşehir ekipleri yerleşim yerlerinde zarara yol açan sel felaketi sonrasında Dereköy ve Sülekler Mahallesi'ndeki çalışmalara destek verdi.

MEYVE AĞAÇLARI VE SEBZE FİDANLARI ZARAR GÖRDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait araçlar ile selin taşıdığı çamur ve kalıntılar temizlendi. Gece boyu çalışan ekipler, selin yarattığı olumsuzlukları gidermeye çalıştı.

Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa, “Allah bu felaketten daha büyüğünü göstermesin. Ani gelişen dolu ve sağanak yağmur sonrası 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Meyve ağaçları ve sebze fidanları zarar gördü. Bazı evler oturulamaz durumda. Bizi yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyemize ve tüm ekiplere teşekkür ediyoruz” dedi.