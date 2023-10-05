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Annesini öldürüp intihar etti

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Ankara’da erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini boğazından bıçaklayarak öldüren Dilara Alagöz cinayetin ardından intihar etti. Alagöz, geride ‘’Annemi öldürdüm, intihar ediyorum" yazılı bir not bıraktı

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Annesini öldürüp intihar etti
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Ankara'nın Keçiören semtinde annesiyle yaşayan 25 yaşındaki Dilara Alagöz, erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen 55 yaşındaki annesiyle önceki gün saat 16.00 sıralarında bu sebeple tartıştı.
Kavga sesleri üzerine komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anne Ayşe A.'nın mutfakta yerde yatar ve bıçaklanmış biçimde cesedi ile karşılaştı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken bu kez yüksekten düşme ihbarı geldi.
Polis ekipleri Keçiören Bağlarbaşı mahallesinde inşaattan düşerek hayatını kaybeden Dilara Alagöz'ün cesedini buldu
Alagöz'ün cep telefonunda, “Annemi öldürdüm intihar ediyorum” notu bulundu. Notta ayrıca annesini adı, ev adresi ve telefon numarasının da yazılı olduğu görüldü.
Anne ve kızının olaydan 4 saat önce birlikte markete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Dilara Alagöz’ün markete girdiği, annesinin dışarıda beklediği ve alışveriş yaptıktan sonra birlikte ayrıldıkları yer aldı.
 
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