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Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı

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Çanakkale'de yoldan çıkan otomobil, yolun ikiye ayrıldığı alandaki levha direğine çarptı. Kazada anne ile oğlu hayatını kaybederken baba ağır yaralandı

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Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkan otomobil, yolun ikiye ayrıldığı alandaki levha direğine çarptı. Kazada anne ile oğlu hayatını kaybederken baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul istikametinden gelen Mustafa Öztürk (47) idaresindeki 34 GKB 577 plakalı otomobil, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda Kavakköy mevkiinde servis alanı girişinde belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Yolun ikiye ayrıldığı noktadaki yön levhası direğine çarpan araç, hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Mustafa Öztürk, Gelibolu ve Kavakköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mustafa Öztürk, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
Sürücü Mustafa Öztürk'ün eşi Gülsüm Öztürk (42) ve oğlu Tevfik Öztürk'ün (18) ise kazada hayatını kaybettiği belirlendi.
Anne ile çocuğunun cansız bedenleri, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, morga kaldırıldı.
 
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