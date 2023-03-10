Anne-babasını enkazdan kurtarmaya çalışan kuyumcuyu yağmaladılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbarda, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin sonrasında, enkaz altına kalan kuyumcu dükkanlarında altın çalan bazı şüpheliler hakkında bilgi verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirtilen aracı alan kişilerin Hatay'dan geldiğini belirledi. Şüphelilerin çaldıkları altınlarla bir araç aldıkları, bir kısmını Esenyurt'ta bir adreste sakladıkları belirtildi.
Polis ekiplerince yapılan aramalarda 418 gram ağırlığında altın, kolye, yüzük, küpe, yarım altın, çeyrek, gümüş teşbih, kol saati ve 1415 lira para bulundu. Altınların Hatay'daki bir kuyumcudan çalındığı anlaşıldı. Bunu üzerine olayın şüphelileri Mehmet G. (28), Ahmet I. (26), Hülya N. (30), Zekiye B. (33) ve Erdoğan T. (41) gözaltına alındı.
Olayın mağduru olan iş yeri sahibinin “Annem ve babam ilk depremde enkaz altında kaldı. Onları kurtarmaya koştuk. İlk depremde kuyumcu dükkanı yıkılmamıştı. İkinci deprem iş yerimizin bulunduğu binayı da yıkmış. Ancak anne babamın bulunduğu enkazın başında olduğumuz için bakamadık. Anne babamı çıkardıktan sonra bakabildik. Yağmalandığını gördük.” dediği öğrenildi.
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