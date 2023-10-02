Ankara’da terör saldırısı

Ankara’da dün sabah İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı girişiminde bulunan iki terörist, emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi

Ankara pazar sabahına terör saldırısıyla uyandı. Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı önünde gelen iki terörist 38 TP 962 plakalı gri renkli ticari araçtan inerek, ateş ede ede bakanlık binasına girmeye çalıştı.Teröristlerden birinin üzerindeki bomba patladı, diğer terörist ise çıkan çatışmada öldürüldü.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı.Canlı bomba eylemini gerçekleştiren iki teröristin eylemde kullandıkları aracı Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Avlağa köyünde gasp ettikleri ve aracın sürücüsü veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ı ensesinden vurdukları ortaya çıktı.İki teröristin bölgeye nasıl geldiğine ilişkin araştırmalar çok yönlü devam ederken gasp ettikleri araca bomba yüklemesinin Adana’da yaptıkları değerlendiriliyor.Teröristlerin Ankara’ya gelişlerinde Saimbeyli-Feke yolunu kullandıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi.ENSEYE KURŞUNTeröristlerin aracı nasıl gasp ettikleri üzerinde yoğun çalışmalar devam ederken, Kayseri’de 2016 yılında 15 askerimizin şehit edilmesi olayında da benzer bir yöntemin kullanıldığını hatırlatan yetkililer şunları söyledi:“Zincidere’deki Kayseri Hava İndirme Tugayı’ndaki komando birliklerinin Kuzey Irak’ta teröristlere büyük darbeler indirdikleri dönemde iki terörist, bomba yüklü araçla, askerlerimizin çarşı iznine çıktığı saatlerde, bulundukları otobüsün yanına yaklaşıp, patlamayı gerçekleştirmiş ve 15 askerimiz şehit olmuştu. Bu son olayda da iki teröristin Develi ilçesine nasıl geldikleri, daha önce haklarında arama kaydı olup olmadığı, parmak izi incelemeleri ve kimlik bilgilerinin elde edilmesiyle anlaşılacak.”Dün sabahki canlı bomba saldırısında kullanılan ve Mikail Bozlağan ait olan aracın teröristlerin hangi yöntemi kullanarak gasp ettikleri araştırılırken, Bozlağan’ın ensesinden vurdukları anlaşıldı.24 yaşındaki veteriner teknisyeninin akşam evine gelmemesi üzerine ailesi güvenlik birimlerine haber verdi. Mikail Bozlağan akşam saatlerinde yaralı olarak bulundu. Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozlağan kurtarılamadı.İki ay önce baba olduğu öğrenilen Mikail Bozlağan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.Dün sabahki canlı bomba saldırısında kullanılan ve Mikail Bozlağan ait olan aracın teröristlerin hangi yöntemi kullanarak gasp ettikleri araştırılırken, Bozlağan’ın ensesinden vurdukları anlaşıldı.24 yaşındaki veteriner teknisyeninin akşam evine gelmemesi üzerine ailesi güvenlik birimlerine haber verdi. Mikail Bozlağan akşam saatlerinde yaralı olarak bulundu. Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozlağan kurtarılamadı.İki ay önce baba olduğu öğrenilen Mikail Bozlağan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.AİLE GÖRÜNTÜSÜTeröristlerin otomobili gasp etmeden önce yol üzerinde aracı durdurmaya çalıştıkları sırada yanlarında bir kadın ile çocuğun bulunduğu anlaşıldı. Aile görüntüsü izlenimi veren teröristlerin otostop çekerek Mikail Bozova’nın kullandığı aracın durmasını sağladıkları değerlendirildi.“BİZ DAVULCUYUZ”Bir ara araçtan inen teröristler ve yanındakiler bir bakkaldan alışveriş yaptılar. Kendilerini davulcu olarak tanıtan teröristler yakın köye düğün için gittiklerini, davullarının patladığını söylediği kayıtlara yansıdı.Yaşanan olay sırasında kadın ve çocuğun daha sonra iki teröristten ayrıldıkları ve olayın bu yönün de ayrıntılı bir şekilde soruşturulduğu bildirildi.ÇALINTI OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTeröristlerin eylemde kullanmak için gasp ettiği hafif ticari aracın durumu hakkında güvenlik güçlerine bilgi verildiği ve araç plakasının ilgili birimlere bildirildiği anlaşıldı. Feke ilçesi girişindeki kameralarda aynı araç plakasının görüldüğü anlaşıldı. Ancak aracın arama kaydı bulunmasına rağmen Ankara’ya kadar nasıl geldiği, neden yakalanamadığı da araştırılıyor.ARAMA NOKTALARI OLUŞTURULDUAnkara’daki eylemin ardından teröristlerin yeni girişimlerini dikkate alan güvenlik birimleri Başkent’in giriş noktalarında da sıkı önlemler aldı. İlk önlem Ankara’ya 70 km uzaklıkta bulunan Kırıkkale’de alındı. Sürücüler yavaşlatılarak şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı.İkinci nokta da Ankara’nın Elmadağ ilçesi yakınında oluşturuldu. Başkent’e doğudan en önemli giriş noktası olan Elmadağ’da da kontroller nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar güvenlik nedeniyle alınan önlemleri olumlu karşıladılar.