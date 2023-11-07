Ankara’da soğuk rüzgarlar

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye’yi ziyaret eden ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile dün Ankara'da bir araya geldi. Bakanlar ve heyetler arası görüşmeler iki buçuk saat sürdü.
Blinken görüşme sonrası açıklamasında, Fidan’la verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek Gazze’ye yardımları ve barış çabalarını ele aldıklarını söyledi. “İnsani yardım için çatışmalara ara verilmesi rehineler konusunda mesafe kat edilmesine bağlı” diye konuşan Blinken, çatışmaların Batı Şeria’ya yayılmaması için İsrail’in verdiği taahhütleri yakından izlediklerini ifade etti.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ise, görüşmenin içeriğiyle ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Habere göre görüşmede Türk yetkililer “Gazze’de koşulsuz ateşkes” için ABD’ye baskı yaparken ABD de Türkiye’den bazı taleplerde bulundu. Al Jazeera, Ankara’nın Gazze’de ateşkes için garantörlük teklifini dünkü görüşmede de gündeme getirdiğini aktardı. Haberde, ABD tarafının ateşkes yerine Gazze’de “insani ara” konusunda ısrarcı olduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'e soğuk tavırları sosyal medyada gündem oldu.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle gerilen ilişkiler görüşmeye de yansıdı.
Hakan Fidan, Blinken'ın kendisine sarılma hamlesine karşılık vermedi, elini tuttu.
Önceki gece havalimanında tarihte ilk defa bir ABD Dışişleri Bakanı üst düzey bir yetkili olmadan karşılanmıştı. Apronun aydınlatmalarının bile açılmaması dünya basınında da Türkiye'nin tavrı olarak yorumlanmıştı.
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