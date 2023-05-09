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"Ankara, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı"

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TC Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmaması gerekir” dedi

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"Ankara, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı"
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz, İsviçre'de Almanca dilinde yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajında, "Türkiye'nin, yeniden Avrupa Birliği (AB) üyeliği için normal bir aday olarak görülmesini istiyoruz." dedi.
Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir Türkiye'nin Batı ile yakınlaşacağını söylediği belirtildi.
Bunun için Kıbrıs adası ve Suriye politikalarında değişiklik sinyali veren Çeviköz, “KKTC’ye” müdahale etmemeleri gerektiğini söyledi.
Çeviköz ayrıca, Suriye'de bulunan Türk askeri varlığına da son verebileceklerini anlattı.
"Sorunlar ortadan kalkmış değil. Kıbrıs, tıpkı Ege'deki sınır gibi bir çekişme noktası olmaya devam ediyor." ifadesine karşılık, CHP'li Çeviköz'den şu şekilde yanıt geldi:
“Önce güveni geri kazanmalıyız. O zaman zor konuları da çözebiliriz. Kıbrıs'a gelince, çözümün adadaki iki toplum tarafından bulunması gerekiyor. Bizim tavrımız, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin içişlerine, Atina'nın da Kıbrıslı Rumların içişlerine karışmaması gerektiğidir.
 
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