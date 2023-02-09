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Ankara'daki hastanelerde 351 depremzede tedavi görüyor

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne Ankara'ya getirilen 351 yaralı 6 hastanede tedavi altına alındı.

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Ankara'daki hastanelerde 351 depremzede tedavi görüyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.

Ambulans uçaklar, depremin gerçekleştiği günün öğleden sonra saatlerinden itibaren Adıyaman Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'daki hastanelere yaralı taşımaya devam ediyor.

Bugün saat 10.00 itibarıyla 351 yaralı Ankara'daki hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralılardan 130'u Ankara Bilkent Şehir, 194'ü Ankara Etlik Şehir, 12'si Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma ile 11'i Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3'ü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve biri Ankara Eğitim Araştırma olmak üzere 6 farklı hastanede tedavi görüyor.

Gün içinde de deprem bölgesinden yaralı sevkinin devam edeceği öğrenildi.

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