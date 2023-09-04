Ankara'da otoparka uçak parçası düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağına ait bir parçanın düştüğünü açıkladı. Bir otoparka düşen parça maddi hasara yol açtı, uçak sorunsuz iniş yaptı.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü.

Park halindeki 3 araç hasar gördü

Olay, saat 11.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi’nde meydana geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO’nun açık otoparkına düştü.

Park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye geldi. Öte yandan uçaktan kopan parçanın düşme anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; gökyüzünde süzülen parçanın TPAO’nun bahçesine düştüğü görüldü.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir” denildi.

DİĞER ÜLKELER EMEKLİ ETTİ

ABD'li McDonell Douglas şirketi tarafından 3. nesil avcı ve önleme uçağı olarak geliştirilen ve ABD ordusu tarafından 1960'lı yılların başından itibaren kullanılmaya başlanan F-4 savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine ilk olarak 1974'te girdi. Türkiye'nin 236 F-4 uçağından 54'ü, 1997'de İsrail'le yapılan anlaşma kapsamında modernize edildi ve bu uçaklar 2000'li yılların başında F-4E Terminatör 2020 adıyla kullanılmaya başlandı.