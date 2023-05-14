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Anadolu Ajansına göre 23.05 itibariyle oy oranları

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Anadolu Ajansına göre 23.05 itibariyle oy oranları
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi son buldu. Yüksek Seçim Kurulu 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırdı. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için  ve Sinan Oğan yarışıyor. Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu. 

Anadolu Ajansı verilerine göre saat 23.05 itibarıyla sandıkların yüzde 89,24'ü açıldı. 

İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum:

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,94

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.30

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,30

Muharrem İnce yüzde 0,46

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