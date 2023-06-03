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AKP’nin A Takımı belli oldu

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AKP Meclis Grup yönetimi belirlendi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, grup başkan vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi

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AKP’nin A Takımı belli oldu
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AKP TBMM Grubu toplandı ve yeni grup yönetimi belirlendi. Abdullah Güler, AKP Grup Başkanı oldu.

AKP Grup Başkanvekilleri ise Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

AKP TBMM grubu, bugün TBMM'de basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, AKP Meclis Grup yönetimi belirlendi.

Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AKP Grup Başkanı oldu.

AKP Grup Başkanvekilleri ise İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

Etiketler; #AKP
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