Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni

Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali, nükleer yakıta kavuştu.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı videokonferans ile katıldı.
Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yakıtın gelmesiyle "nükleer tesis" statüsüne kavuştu.
Yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Nükleer enerjiden elektrik üretiminin gelecek yıl başlaması hedefleniyor.
Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek.
Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.
Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.
Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, santralin tüm ünitelerinin 2028 yılına kadar hizmete gireceğini duyurdu.
ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK
"Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini söyledi.
Öte yandan Erdoğan, farklı planlarda inşa etmeyi planladıkları 2. ve 3. nükleer santralleri için en kısa sürede harekete geçeceklerini de açıkladı.
Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye ve Rusya'nın en büyük projesi olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin "Akkuyu Nükleer Santralii tesisinde bu noktaya gelebildiği için herkesi tebrik ediyorum. Ekonomi ve enerji alanında ilişkilerimiz daha da gelişecek." dedi.
Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaretin artacağını belirten Putin, "Dünyanın en büyük nükleer santralini kurmaktayız." dedi.
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