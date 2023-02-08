AK Parti Milletvekili de deprem kurbanı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de Adıyaman'da enkaz altında olduğu öğrenilmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yakup Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.
Ancak Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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