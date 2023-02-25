Ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında kaldı

Hatay’daki deprem sırasında kendi evinden sağlam çıkan 81 yaşındaki Fatma Araz, torunları ve çocuklarını kurtarmak için girdiği evde enkaz altında kaldı. Tüm aile kurtulurken, yaşlı kadın enkaz altında hayatını kaybetti

Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan Fatma Araz (81), 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde sarsıntı olduğu esnada ailesini uyarmak için kendi evinden çıkarak torunlarının ve çocuklarının bulunduğu eve girdi.

Araz, ailesini uyararak evden kaçmalarını sağladı. Araz’ın torunları ve çocukları kaçarak kurtulurken, yaşlı kadın üzerine kolon düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Fatma Araz’ın kendi evi ise depremde yıkılmadı.