Ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında kaldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan Fatma Araz (81), 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde sarsıntı olduğu esnada ailesini uyarmak için kendi evinden çıkarak torunlarının ve çocuklarının bulunduğu eve girdi.
Araz, ailesini uyararak evden kaçmalarını sağladı. Araz’ın torunları ve çocukları kaçarak kurtulurken, yaşlı kadın üzerine kolon düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Fatma Araz’ın kendi evi ise depremde yıkılmadı.
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