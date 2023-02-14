Ahbap’ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Günlerdir afet bölgeleri için çalışan şarkıcı Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık’a giderken trafik kazası geçirdi. Haluk Levent’in sağlık durumu merak konusu oldu. Gelen ilk bilgilere göre Levent’in boynunun kötü olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilk günden beri deprem bölgelerini dolaşan Haluk Levent trafik kazası geçirdi.

Günlerdir afet bölgeleri için çalışan Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık’a giderken kaza yaptı.

HALUK LEVENT’İN SAĞLIK DURUMU

Haluk Levent’in sağlık durumu merak edilirken gelen ilk haberlere göre durumu iyi. Şarkıcıya ilk müdahale yapıldı ve boyunluk takıldı.