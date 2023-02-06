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AFAD'dan uyarı: Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının

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AFAD'dan uyarı: Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yapıldı.
AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:
"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."
 
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