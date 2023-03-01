Adıyaman’ın yok sayıldığı belgelendi

Depremi en şiddetli hisseden ve yıkımın en ağır olduğu Adıyaman resmi belgelerle de adeta kaderine terk edildi



Resmi belgeler de Adıyaman'ın adeta yok sayıldığını açığa çıkardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine hava araçlarıyla müdahale yapılmasına ilişkin 142 hava aracı sahibi şirkete bölgeye destek olunup olunmayacağına ilişkin yazı yazdı. Yazıda ‘Adıyaman'ın yok sayıldığı görüldü.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ağır hasar alan Adıyaman’da incelemede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “İlk birkaç gün Adıyaman'da istediğimiz çalışmayı yürütemedik bu nedenle sizden helallik istiyorum” dedi.Resmi belgeler de Adıyaman'ın adeta yok sayıldığını açığa çıkardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine hava araçlarıyla müdahale yapılmasına ilişkin 142 hava aracı sahibi şirkete bölgeye destek olunup olunmayacağına ilişkin yazı yazdı. Yazıda ‘Adıyaman'ın yok sayıldığı görüldü.Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından deprem günü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yayınlanan basın bülteninde de “Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir” denildi ve Adıyaman'ın ismine yer verilmedi.