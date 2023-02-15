Adıyaman’da şaşırtan bina

Adıyaman’da Avrupa Birliği fonu ile inşa edilen ve 6 ay önce hizmete açılan cam giydirmeli Kommagene Kültür Merkezi binası dikkat çekti. Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman’da, depremin şiddetine rağmen kentin ilk akıllı binasının tek camı bile kırılmadı.
Deprem standartlarına uygun olarak yapılan binanın yanındaki çöken binalara rağmen hasarsız bir şekilde ayakta durması sebebiyle görenleri şaşırtıyor.
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