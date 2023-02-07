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Adıyaman İsias Hotel enkazından 2 kişi daha çıkarıldı

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Adıyaman İsias Hotel enkazından 2 kişi daha çıkarıldı

KKTC'li sporcu kafilesinin olduğu Adıyaman'daki yıkılan İsias Hotel'den geceden bu yana toplam 12 kişi çıkarıldı. Yaşamını yitiren otelde konaklayan rehber grubundan 3 kişinin kimliği açıklandı.

Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli şiddetli depreme Adıyaman’da kaldıkları
İsias Hotel'de yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve ErkekVoleybol kafileleri için bekleyiş sürerken, enkazdan iki kişinin daha çıkarıldığı haberi geldi.

Böylece geceden bu yana enkazdan çıkarılan kişi sayısı 12'ye yükseldi. Son iki kişinin sağ ya da yaralı oldukları henüz bilinmiyor.

KKTC'li sporcu kafilesi ile birlikte otelde Turist Rehberleri Odaları Birliği'nin (TUREB)uygulama gezisine katılan 43 kişilik bir rehber kafilesi de kalıyordu.

TUREB'den Kıbrıs saatiyle 11.07'de yapılan açıklamaya göre, 43 kişiden 26'sı enkazdan çıkarılırken, 3'ü yaşamını yitirdi, 17 kişi ise hala enkaz altında bulunuyor.

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