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Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi

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Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi. Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı. Deprem enkazından çıkartıldığı öğrenilen 2 bebeğin isimleri bilinmediği için, üzerlerinde bu bilgiler dışında "Enkaz bebek" ifadesine yer verildiği görüldü.

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Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi

10 ili vuran iki büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebek Ankara'ya getirildi.


Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi - 2

Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşıdı hem de bölgedeki durumu kritik yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırdı.


Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi - 3

Uçağın son yolcuları ise deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklerdi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.


Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi - 4

Bebekler Esenboğa Havaalanı'na inen uçaktan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleri tarafından alınarak Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilmek üzere ambulanslara taşındı.


Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi - 5

Bebeklerin uçaktan teslim alınması sırasında Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bebekler, ilk kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alınacak.


Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi - 6

''ENKAZ BEBEK'' KORUMA ALTINDA

Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı.


Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi - 7

Deprem enkazından çıkartıldığı öğrenilen 2 bebeğin isimleri bilinmediği için, üzerlerinde bu bilgiler dışında "Enkaz bebek" ifadesine yer verildiği görüldü.


Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi - 8

Deprem sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelerde, refakatçileri olmadan tedavileri süren diğer 14 bebeğin de ailelerine ulaşılamadığı için başkentte koruma altına alındığı öğrenildi.


Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi - 9
Adı şimdilik: Enkaz bebek | Kahramanmaraş depremi - 10
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