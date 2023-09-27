banner913
banner932
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
5 0
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
153 0
 
13 0
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
17 0
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
15 0
Güçlü mesajlar veren bir kitap: “Lambousa Prensesi”
Güçlü mesajlar veren bir kitap: “Lambousa Prensesi”
29 0
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
42 0
banner964

Acun Ilıcalı, 1100 çalışanını tatile götürdü

banner476

Daha önce yaptığı bir açıklamada mesai saatlerinin 10.30'da başlaması gerektiğini söyleyen Acun Ilıcalı, 1100 çalışanını Çeşme ve Alaçatı'ya tatile götürdü

banner974
Acun Ilıcalı, 1100 çalışanını tatile götürdü
banner971
Yaptığı bir açıklamada mesainin daha verimli geçmesi için 10.30'da başlaması gerektiğini söyleyen başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Acunmedya ve TV8'de çalışan yaklaşık 1100 kişiyi Çeşme ve Alaçatı'ya tatil götürdü. Ekibine eşlik eden Ilıcalı, etkinliklere de katıldı.
TATİL SÖZÜ ALDILAR
Acun Ilıcalı'nın organize ettiği tatilde çalışanlar ve aileleri Alaçatı'da konaklayıp denizin keyfini çıkardılar. Acun Ilıcalı'nın da katıldığı etkinlikte sezonun yorgunluğunu atarken mutlu anlar yaşayan tüm ekip, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl için de tatil sözü alarak tatili sonlandırdı ve İstanbul'a döndü. Ekibe Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Ceyhun Efe de eşlik etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.