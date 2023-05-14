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Açılan oy oranı % 90'a göre Cumhurbaşkanlığı seçimi belirsiz

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Açılan oy oranı % 90'a göre Cumhurbaşkanlığı seçimi belirsiz
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Türkiye'de 13’üncü Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili seçiminde, sandıkların yüzde 90’dan fazlası açıldı. 
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, açılan sandık oranının yüzde 90.6 olduğu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.86, Kemal Kılıçdaroğlu 44.38, Sinan Oğan yüzde 5.30 oranında oy aldı.
Açılan sandık oranının yüzde 85 olduğu milletvekili genel seçiminde ise AK Parti 268, CHP 168, Yeşil Sol Parti 59, MHP 52, İYİ Parti 46, Yeniden Refah 5 milletvekili çıkardı.
Sayım devam ediyor.
 
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