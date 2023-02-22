Acı, korku, panik

Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin yaralarını sarmaya başlamadan önceki akşam saatlerinde Hatay’da meydana gelen şiddetli depremde 6 kişi hayatını kaybederken 294 kişi yaralandı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika sonra ise merkez üssü ise Samandağ ilçesinde 5.8 bir artçı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı.
6,4'lük deprem sonrası 90 artçı sarsıntı kaydedildi.
Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olanlar, helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere nakledildi.
Deprem, bölge halkında endişe yarattı. Birçok insan, deprem sonrasında evlerinden kaçtı ve geceyi sokaklarda ve araçlarında geçirdi. Önceki depremlerle evsiz kalan çok sayıda aile, otomobillerinde kalmaya başladı.
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