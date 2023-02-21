93 okula tahliye kararı

İstanbul'da riskli olduğu belirtilen 93 okul hakkında, tahliye kararı verildi. Bu sabah itibarıyla 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler güvenli okullara nakledilmeye başlandı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu da bunlardan biri oldu.
1700 öğrenci başka okullara nakledildi.
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