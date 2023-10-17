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8-9 yaşındaki 2 çocuğa 'nişan' töreni!

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Mardin'de 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki erkek çocuğuna 'nişan' töreni düzenlendi. Kaydedilen görüntülerde nişan kıyafeti giyen çocukların yüzük taktığı görüldü

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8-9 yaşındaki 2 çocuğa 'nişan' töreni!
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Türkiye’nin Mardin ilinde “beşik kertmesi” yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için davetliler eşliğinde nişan töreni düzenlendi.
Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.
Erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi U.A.’nın da yer aldığı 'nişanda' katılımcıların alkış tutması ise dikkat çekti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.
Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından TC Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.
 
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