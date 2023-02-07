7,7’lik felaket

Türkiye’de Kahramanmaraş'ta dün sabaha yakın 04.17'de 7,7; saat 12.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1541’e yükseldi. Yaralı sayısı 9 bin 733, yıkılan bina sayısı ise 3 bin 471



Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da birçok bina yıkıldı. Son açıklanan rakamlara göre 10 ilde toplam 1541 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre toplam yaralı sayısı 9 bin 733. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 3 bin 471 bina yıkıldı.

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkezz üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Tatar, 7,7'lik deprem sonrasında, 100'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini, bunlardan 3'ünün büyüklüğünün 6'nın üzerinde olduğunu kaydetti. Tatar, artçı sarsıntılardan en büyüğünün 6,6 olarak kayda geçtiğini dile getirdi.

Öte yandan 13,35'te de Malatya Doğanşehir'de 5,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM İLANI

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremden Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'nın etkilendiğini dile getiren Soylu, “Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" diye konuştu.

Türkiye deprem faciası yaşadı. Türkiye saatiyle 04.17’de Kahramanmaraş ’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da birçok bina yıkıldı. Son açıklanan rakamlara göre 10 ilde toplam 1541 kişi hayatını kaybetti.Açıklamaya göre toplam yaralı sayısı 9 bin 733. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 3 bin 471 bina yıkıldı.Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkezz üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.Tatar, 7,7'lik deprem sonrasında, 100'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini, bunlardan 3'ünün büyüklüğünün 6'nın üzerinde olduğunu kaydetti. Tatar, artçı sarsıntılardan en büyüğünün 6,6 olarak kayda geçtiğini dile getirdi.Öte yandan 13,35'te de Malatya Doğanşehir'de 5,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM İLANITürkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.Depremden Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'nın etkilendiğini dile getiren Soylu, “Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" diye konuştu.