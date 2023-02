70 kişi öldü, “ilahi takdir” dedi

Adana'da şu ana kadar 70 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı’nı inşa eden ve depremden sonra kaçtığı KKTC’de tutuklanan Hasan Alpargün Türkiye’ye gönderildi. Alpargün 70 kişi öldü ne diyeceksiniz?’ şeklindeki sorusuna, “Mukadderat” dedi

Kahramanmaraş depremleri sonrasında Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanan 16 katlı Alpargün Apartmanı, depremde kâğıt gibi yıkılmış ve yerle bir olmuştu.92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cesedi çıkartıldı. 15 kişi daha enkaz altında.Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden, Alpargün Apartmanı’nın sahiplerinden, Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, depremden sonra Kıbrıs’a kaçtı ancak Lefkoşa'da tutuklanmasının ardından Türkiye'ye gönderildi.Hakkında "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu söz konusu şahıs KKTC'de tespit edilerek tutuklandı. Alpargün, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edilmek üzere önceki akşam KKTC'den ihracı gerçekleştirildi.Türkiye’den KKTC’ye 990 bin dolar , 890 bin euro , 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Adana’ya getirildi.Adli tıp kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin ‘Yaptığınız binanın çökmesiyle 70 kişi öldü ne diyeceksiniz?’ şeklindeki sorusuna, “Mukadderat” dedi. (Mukadderat, dilimizde “İlahi takdir ve alın yazısı” anlamında kullanılmaktadır)OĞLU KONUŞTU: BABAMI İHBAR ETTİMÖte yandan Adana’da yıkılan binaların arasında yer alan Hasan Alpargün’ün oğlu Can Alpargün konuştu.33 yaşındaki Hasan Can Alpargün, “Babamı ihbar ettim, sorumlu ben değilim” dedi.Can Alpargün, “Yakalanması için babamı ihbar ettim. Birlikte değiliz. Yıkılan bina ben 5 yaşındayken yapılmış olduğundan iddialar asılsız, sorumlu ben değilim. Binalarla ilgim yok” iddiasında bulundu.Panik halinde olduğu anlaşılan Can Alpargün, “Ben çocukken yapılmış bir binadan nasıl sorumlu olabilirim?” diye konuştu.Yaklaşık 65 yurttaşın yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da şu sözlerle pazarlamıştı:“Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık.”