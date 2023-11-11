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7'den 70'e herkes Ata'sına koştu

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Türkiye, büyük matemin 85'inci yılında Ata'sına koştu. 7'den 70'e yüz binler Anıtkabir'e akın etti

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7'den 70'e herkes Ata'sına koştu
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Türk Milleti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 85'inci ölüm yıl dönümünde özlemle, minnetle yad etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 85'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı.
Anıtkabir, dün sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen her yaştan vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti.
Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup dualar okudu.
Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni, ilgiyle izlendi.
Anıtkabir'deki hoparlörlerden de Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı dinletildi.
Anıtkabir dün akşam saat 21.00'e kadar ziyarete açık kaldı.
 
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