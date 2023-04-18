Türkiye’de 14 Mayıs'taki seçimlerde yurtiçi ve yurtdışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak

TC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Buna göre 14 Mayıs'ta yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

Açıklama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den geldi.

Ayrıca Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını da bildirdi.

Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmenin diğer illere kaydını aldırdığı da belirtildi.

Yener açıklamasında şunları söyledi:

“Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790’ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor.

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs’ta ilk kez oy kullanacak.

Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802’dir.

973 ilçe, 1094 ilçe

Açıklama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den geldi.Ayrıca Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını da bildirdi.Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmenin diğer illere kaydını aldırdığı da belirtildi.Yener açıklamasında şunları söyledi:“Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790’ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor.İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs’ta ilk kez oy kullanacak.Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802’dir.973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır. 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan seçmen sayımız 6 bin 215'tir.”