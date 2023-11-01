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63 yaşındaki fırıncıdan kız çocuğuna iğrenç taciz

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Adana'daki 63 yaşındaki fırıncı, okul harçlığını çıkarmak için yanında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki kız çocuğuna “cinsel organını” göstererek taciz etti

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63 yaşındaki fırıncıdan kız çocuğuna iğrenç taciz
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Adana'daki iğrenç olay, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Anne ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.A. bundan 3 ay önce okul harçlığını çıkarmak için bir fırında kasiyer olarak işe başladı.
İş yeri sahibi 63 yaşındaki 3’ü kız 4 çocuk babası R.A. kız çocuğunu elle ve sözle taciz etmeye başladı. Kız çocuğunun fırın sahibini ittirmesine ve terslemesine rağmen bu devam etmeye başladı. 27 Ekim günü de kimse yokken bu kez fırın sahibi pantolonunu yırtıp kız çocuğuna cinsel organını gösterdi.
28 Ekim günü de fırın sahibi yine cinsel organını kız çocuğuna gösterince bu kez E.A. bu anları cep telefonuyla görüntüleyip polis merkezine giderek fırıncıdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis fırına gelip yaşlı adamı tutukladı.
 
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