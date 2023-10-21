6 yaşındaki çocuğun ölümünde jelibon şüphesi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki Nisa Ceviz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.
Boğazına jelibon kaçması sonucu nefessiz kaldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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