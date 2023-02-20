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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin sayısı şaşırttı!

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Türkiye haftalardır 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremleri konuşuyor. Sabaha karşı ve öğleden gerçekleşen 2 büyük sarsıntı büyük yıkıma yol açtı. İki büyük depremin üst üste yaşanması dünyayı dahi merak içinde bırakırken İTÜ profesörlerinin hazırladığı rapordan çıkan sonuçlar oldukça şaşırttı. Raporu değerlendiren İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral, o gün için "Toplamda 5 ayrı depremden bahsediyoruz" diyor...

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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin sayısı şaşırttı!

Türkiye dünya tarihinde görülmüş en büyük doğal afetlerden birinin yol açtığı maddi ve manevi yıkımın yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu sırada depremle ilgili İTÜ'den 40'ın üzerinde akademisyen deprem bölgesinde saha çalışmaları yürüttü. 10 ilimizde enkaz yığınları meydana getiren depremlerin sayısıyla ilgili Prof. Dr. Kumral'ın sözleri şaşırttı.

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"SABAH 3 DEPREM OLDU" DEMİŞTİ

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 04.17'de yeryüzünün iki kez sallandığını belirtmiş ve "Büyük ihtimalle 1.5 dakika içerisinde iki deprem peş peşe oldu. Hatta belki o sabah 3 deprem oldu" diye konuşmuştu.

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"HERKES BU DEPREMİ BİR FAY OLARAK DÜŞÜNÜYOR"

İlerleyen günlerde İTÜ profesörleri deprem bölgesinde sahaya inerek depremin oluş şekli ve etkilerine ilişkin rapor hazırladı. ATV'ye konuşan İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral, "Herkes bu depremi bir fay olarak düşünüyor" derken Prof. Dr. Akyüz'ün de değindiği üzere depremlerin 2'den fazla olduğunu dile getirdi.

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"TOPLAMDA 5 AYRI DEPREM"

Kumral, depremlerin oluş şeklini şu şekilde açıkladı:

Aslında bir fay kırıldı, bekledi, daha sonra ikinci fay kırıldı, üçüncü fay kırıldı. İkinci deprem ise iki aşamada kırılan, yani iki ayrı depremdir. Toplamda 5 ayrı depremden bahsediyoruz.

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"GÜNEYE KAYMA OLDU"

Öte yandan Kumral, depremler sonucu yeryüzünde meydana gelen değişime de dikkat çekerek "Yaklaşık 6-6.5 metre güneye doğru bir kayma söz konusu oldu" dedi.

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İTÜ profesörlerinin hazırladığı raporda şehirlerin enkaz haline gelmesinde etkili olan nedenler de maddeler halinde sıralanırken bölgedeki binaların eski olması, kolonlar, beton kalitesi, zemin kalitesi gibi etkenler işaret edildi.

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