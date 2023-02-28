Dünya Bankası: "6 Şubat depremleri Türkiye'de 34,2 milyar dolarlık hasara yol açtı"

Dünya Bankası, 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran iki büyük depremin yaklaşık 34,2 milyar dolarlık doğrudan fiziksel hasara yol açtığını, yeniden inşa ve iyileştirme maliyetlerinin ise bu miktarın iki ya da üç katı olabileceğini açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez gazetecilere verdiği demeçte, depremler nedeniyle Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasında 2023 yılında ön görülen yüzde 3,5 ila 4'lük büyümenin en az yarım puan azalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Türkiye için 34.2 milyar dolarlık ilk hızlı hasar tespitinin 2021'deki ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 4'üne denk geldiğini, ancak bunun ekonominin büyümesi üzerindeki dolaylı veya ikincil etkileri ya da bir hafta önceki en son depremi içermediğini söyledi.

“Deneyimlerimize göre yeniden yapılanma ihtiyaçları, tahmini doğrudan fiziksel hasarın iki ila üç katına kadar çıkabiliyor" dedi.

Depremlerden etkilenen Suriye hakkındaki hasar tahmin raporunun da yarın açıklanacağını belirten yetkili, ülkedeki durumun "gerçekten felaket" olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin modern tarihindeki en ölümcül felaketlerinden olan 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinde resmi açıklamalara göre 44 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bankanın Küresel Afet Sonrası Hızlı Hasar Tahmini (GRADE) raporu, 1,25 milyon insanın evlerinin hasar görmesi ya da tamamen yıkılması nedeniyle evsiz kaldığını işaret ediyor.

