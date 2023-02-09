5 yaşındaki Sidra, 35 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'nden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ kurtarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük bir sevinç yaşadı.

Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı.

Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

