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5 yaşındaki Sidra, 35 saat sonra kurtarıldı

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5 yaşındaki Sidra, 35 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'nden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ kurtarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük bir sevinç yaşadı.
Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı.
Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
 
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