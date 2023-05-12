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5 aylık bebek bakımsızlıktan öldü

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Kastamonu'da 5 aylık Esmanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ile sevgilisi tutuklandı. Küçük Esmanur'un yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı

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5 aylık bebek bakımsızlıktan öldü
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Kastamonu'da Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’taki bir evde önceki Salı günü öğle saatlerinde 5 aylık Esmanur G., yatağında ölü bulundu.
Bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan Yasemin G. ile Cahit H. tutuklandı.
Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.
Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.


 
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