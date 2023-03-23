4 kişilik lüks iftar 13 bin TL’yi aşıyor

Türkiye’de vatandaşın sofrası ile lüks iftarlar arasındaki makas açılıyor. Lüks restoranlarda iftar açmanın fiyatı 3.280 liradan başlıyor

Türkiye’de ekonomik krizin yarattığı gelir adaletsizliği ve uçurumu iftar sofralarına da yansıyor. Yüksek gıda fiyatları nedeni ile vatandaşın taneyle alışverişe başladığı Ramazan ayında lüks bir restoranda iftar menüsü fiyatları kişi başı 1.200 TL ile 3.280 TL arasında değişiyor. Lüks iftar da zamdan bu sene payını alırken, ünlü bir restoranda geçen yıla göre Ramazan menüsünün fiyatı yüzde 148 zamlanmış durumda.

KİŞİ BAŞI FİYAT 3.280 TL

Çeşitlerin bol olduğu iftar menülerinde genellikle açık büfe uygulanırken, fiyatlar ise lokasyona göre değişiyor. Boğaz manzaralı bir otelde, Ramazan pideleri, geleneksel iftariyelikler, zeytinyağlılar, salata ve çorba çeşitleri, ara sıcaklar, sushi, döner, kebaptan oluşan açık büfe bir Ramazan menüsünün fiyatı 1.388 TL. Bir başka Boğaz manzaralı otel restoranından aldığımız fiyatta ise masaya serpme şeklinde gelecek menü için kişi başı ödenmesi gereken ücret 1.200 TL olarak açıklandı. Tarihi Çırağan Sarayı'nda yer alan Michelin Rehberi'nin tavsiye ettiği Tuğra Restoran'da ise set menü fiyatları ön ödemesiz kişi başı 3.280 TL. Ön ödeme yapılması durumunda ise kişi başı fiyat 2.980 TL'ye düşüyor. Bu ücretlerle Çırağan Sarayı'nda 4 kişilik bir iftar menüsü fiyatı 13 bin TL'yi aşarak brüt asgari ücretin üzerine çıkmış durumda. Geçen sene burada 1.200 TL olan iftar fiyatı da bu yıl ön ödemeli fiyata göre yüzde 148'lik artışı gördü.

1.200 TL'DEN BAŞLAYAN MENÜDE NELER VAR?

Dışarıda yapılacak iftarlarda, set şeklinde sunulan menüler, hurma, Ege zeytinleri, petek bal, Afyon manda kaymağı, peynir gibi iftariyelikle başlıyor. Çorbayla devam eden menülerde ara sıcaklar, zeytinyağlılar, karışık kebaptan oluşan ana yemekler ve tatlılar da mevcut. Şefler tarafından özel olarak hazırlanan menülerde ise geleneksel Türk yemekleri ve içecekleri yer alıyor.

