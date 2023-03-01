34,2 milyar dolarlık hasar

Dünya Bankası’na göre Türkiye'yi vuran iki büyük deprem 34,2 milyar dolarlık doğrudan fiziksel hasara yol açtı. Yeniden inşa maliyetleri ise bu miktarın iki ya da üç katı olacak

Dünya Bankası, 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran iki büyük depremin yaklaşık 34,2 milyar dolarlık doğrudan fiziksel hasara yol açtığını, yeniden inşa ve iyileştirme maliyetlerinin ise bu miktarın iki ya da üç katı olabileceğini açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez gazetecilere verdiği demeçte, depremler nedeniyle Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasında 2023 yılında ön görülen yüzde 3,5 ila 4'lük büyümenin en az yarım puan azalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Türkiye için 34.2 milyar dolarlık ilk hızlı hasar tespitinin 2021'deki ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 4'üne denk geldiğini, ancak bunun ekonominin büyümesi üzerindeki dolaylı veya ikincil etkileri ya da bir hafta önceki en son depremi içermediğini söyledi.

“Deneyimlerimize göre yeniden yapılanma ihtiyaçları, tahmini doğrudan fiziksel hasarın iki ila üç katına kadar çıkabiliyor" dedi.

