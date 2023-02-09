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3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! 2019'da açılışını altın makasla yapıp 'Guinness Rekorlar Kitabına başvurmuşlardı, yerle bir oldu...

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Türkiye'yi derinden sarsan, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinden ibretlik hikayeler gelmeye devam ediyor. 2019 senesinde altın makasla açılarak Guinnes Rekorlar Kitabına başvuruda bulunulan Güçlü Bahçe City, Hatay'daki depremin ardından adeta yerle bir oldu. Güçlü Bahçe City'nin açılışında kullanılan sözler ise oldukça ilginç...

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3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! 2019'da açılışını altın makasla yapıp 'Guinness Rekorlar Kitabına başvurmuşlardı, yerle bir oldu...

Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Urfa, Hatay ve daha birçok ilde büyük yıkımlara sebebiyet veren depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı. Deprem sonrasında yardım ve arama kurtarma çalışmaları başladı, enkaz altından mucize haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'da 3 sene önce açılan Güçlü Bahçe City'nin sahibinin söyledikleri ise durumu gözler önüne seriyor...

3 MİLYON TL'YE SATILIYORDU... GÜÇLÜ BAHÇE CİTY'DEN GERİYE ENKAZ KALDI!

Hatay'da yıkılan bina sayısı tam olarak kestirilemese de sayının binlerce olduğu tahmin ediliyor. 2019 yılında şaşalı bir törenle açılan 'Güçlü Bahçe City'den geriye enkaz kaldı! Site adeta yerle bir oldu.
Enkaz altında kaç kişinin bulunduğu henüz belli değil, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

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PROJENİN AÇILIŞINDA SÖYLEMİŞ 'REKOR HİNDİSTAN'DAYDI HATAY'A GETİRDİK'

Projenin sahibi S.A'nın o dönem açılış yapılırken söylediği sözler ortaya çıktı. 'Güçlü Bahçe City projesini şehrimize istihdam kazandırmak için yaptık. Guinnes Rekorlar Kitabına kazandırmak için ölçümlerini yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı da yaptık. Bu makas daha önce Hindistan'daydı. Biz bu rekoru Hatay'a getirdik.'

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