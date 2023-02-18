278'inci saat mucizesi

Hatay'da depremin 278'inci saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278'inci saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı.

Elektrik Mahallesi’nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi’nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu’na ulaşıldı.

Ekiplerce enkazdan depremin 278’inci saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu.

Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 258. saatinde yaralı çıkarıldı.

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı kurtardı.

