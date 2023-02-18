banner913
banner885
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
5 0
DAÜ depremzedeler için kampanya
DAÜ depremzedeler için kampanya
4 0
 
Alman kadın hakem ilk peşinde
Alman kadın hakem ilk peşinde
21 0
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
21 0
"Belki o sabah 3 deprem oldu"
12 0
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
19 0
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
80 0
banner915

278'inci saat mucizesi

banner476

Hatay'da depremin 278'inci saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı

banner825
278'inci saat mucizesi
Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278'inci saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı.
Elektrik Mahallesi’nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.
PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi’nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu’na ulaşıldı.
Ekiplerce enkazdan depremin 278’inci saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.
Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu.
Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 258. saatinde yaralı çıkarıldı.
Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı kurtardı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.