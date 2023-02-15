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205 saat sonra kurtuluş

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Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki kadın, depremin 205. saatinde enkazdan kurtarıldı

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205 saat sonra kurtuluş
Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki kadın, depremin 205. saatinde enkazdan kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan JAK timi, Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu. Kadına ulaşabilmek için çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 metre tünel açtı.
Kadına ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tünelden geçerek yaralıya serum takarak müdahale etti. Ayşegül Bayır daha sonra enkazdan çıkarıldı.
 
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