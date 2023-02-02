2022’de Türkiye’de silahlar konuştu: 2 bin 278 kişi öldürüldü

İstanbul silahlı çatışmada birinci oldu

Türkiye’de geçen yıl 3 bin 984 silahlı olay yaşanırken; bu olaylarda 2 bin 278 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 231 kişi de yaralandı. Şiddet olaylarının 616’sında kesici; 3 bin 368’indeyse ateşli silah kullanıldı.

Silahlı olaylar, bölgelere şöyle dağıldı:

*Marmara: 1136 olay; 560 ölü, 1218 yaralı

*İç Anadolu: 463 olay; 314 ölü, 416 yaralı

*Karadeniz: 543 olay; 262 ölü, 506 yaralı

*Doğu Anadolu: 246 olay; 142 ölü, 291 yaralı

*Ege: 459 olay; 308 ölü, 382 yaralı

*Akdeniz: 571 olay; 324 ölü, 620 yaralı

*Güney Doğu: 566 olay; 368 ölü, 789 yaralı

İstanbul açık ara birinci

Silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı illerse şöyle sıralandı:

İstanbul 296 ölü, 601 yaralının olduğu 519 olay,

Adana 123 ölü, 259 yaralının olduğu 243 olay,

Samsun 58 ölü, 200 yaralının olduğu 198 olay,

Urfa 100 ölü, 256 yaralının olduğu 187 olay,

Sakarya 47 ölü, 165 yaralının olduğu 157 olay,

Kocaeli 60 ölü, 142 yaralının olduğu 152 olay,

Antalya 75 ölü, 149 yaralının olduğu 143 olay,

İzmir 118 ölü, 90 yaralının olduğu 138 olay,

Konya 86 ölü, 112 yaralının olduğu 131 olay,

Bursa 62 ölü, 146 yaralının olduğu 131 olay.

