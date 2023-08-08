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2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

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2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
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Ankara’da ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği evin penceresinden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 1987’nci Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Menesa Baykan, ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği evin penceresinden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan minik kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Baykan hayatını kaybetti.
 
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