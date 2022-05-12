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2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi!

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Aydın'da 23 yaşındaki bir anne, 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi

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2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi!

Aydın'da Melisa S. (23) adlı kadının, 2 yaşındaki oğlu S.T.'ye sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı.
Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, ''uyuşturucu kullanmak ve satmak'' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen iki arkadaşının yanında sigara içirdi.
Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı.
Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.
Melisa S. polis tarafından saklandığı Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evde yakalandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, S.T.'yi de annesinden aldı. Koruma altına alınan çocuğun, işlemlerinin ardından halasına teslim edileceği öğrenildi.
 
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