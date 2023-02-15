198’inci saat mucizesi

Kahramanmaraş'ta depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürdü.

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar, enkazda geçirdikleri anlattı. Kardeşinin vücut geliştirmek için aldığı protein ile idare ettiklerini belirten Abdülbaki Yeninar, “İçim rahattı. Kurtarılacağımı biliyordum. Dua ettim sadece. Enkaz altındayken hava geliyordu. Çektikçe çekesim geliyordu. Kardeşimin protein tozlarını içtik” dedi.

Doktorlar depremin sembolü olan ağabey ve kardeşin başından bir an olsun ayrılmazken, Yeninar kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

17 yaşındaki Muhammed Enes, görevlilere sürekli annesini sordu. Annesinin de enkazdan 2 gün önce sağ olarak çıkarıldığı ayaklarında problem olduğu için Kayseri’deki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Ağabeyi ile birkaç gün ağladıklarını, annesi ve ailesi hakkında konuştuklarını sonra da diğer günler ağabey kardeş nasıl günler geçirdiklerini konuştuklarını ifade eden Muhammed Enes, “Yanımızda erzak da vardı. Ancak protein tozu içtik. Bir asker ağabeyimiz var. Mehmet abi onun geleceğini de biliyordum. Askerler yanımıza gelince sesleri gelince ferahladık. Daha sonra önce beni sonra ağabeyimi çıkardılar” dedi.

21 yaşındaki Abdülbaki Yeninar da inancını kaybetmediğini, kurtulacağını bildiğini vurgulayarak, “Kardeşim vücut yapıyor, sporla ilgileniyor. Onun protein tozları vardı. Onu kullandık. İçim çok rahattı. Kurtarılacağımı biliyordum. Dua ettik enkaz altınayken. Orada içeriye hava geliyordu. Dışarıda oradaki kadar iyi nefes almadım. İçime çektikçe çekesim geliyordu. Oksijen problemi hiç yaşamadık” diye konuştu.

