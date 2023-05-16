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14 Mayıs seçiminin en ’sürpriz’ partisi: Yeniden Refah Partisi

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14 Mayıs seçiminin en ’sürpriz’ partisi: Yeniden Refah Partisi
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14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde en büyük sürpriz çıkışı yapan Yeniden Refah Partisi oldu.
4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi, henüz resmi olmayan sonuçlara göre oyların 1 milyon 514 bir 347 oy ile, oyların yüzde 2,85'ini aldı. Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi.
Genel Başkan Fatih Erbakan, kendisi de dahil olmak üzere mecliste 5 vekil kazandıklarını ifade etti. Erbakan, vekillerin 1’inin Konya, 1’inin Kocaeli, 3’ünün de İstanbul’dan seçildiğini kaydetti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ilk olarak seçimlere ayrı olarak girmeye karar verdi. Ancak AKP ile yapılan görüşmelerin ardından Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.
Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise İstanbul milletvekili olarak Meclis'te görev yapacak.
 
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