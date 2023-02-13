13 yaşındaki Kaan 182 saat sonra yaşama tutundu

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi en çok Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ı etkiledi. Depremin 8. gününde mucize haberleri gelmeye devam ediyor. 7 yaşındaki Hivay Üşer, depremin 178. saatinde JÖH arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. 182. saatte ise Hatay'ın Antakya ilçesinde 13 yaşındaki Kaan'dan güzel haber geldi...

HİVAY ÜŞER 178. SAATTE KURTARILDI

Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri, merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi 1246. Sokak Bozbey Apartmanı enkazında yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Hivay Üşer’i sağ olarak çıkardı.