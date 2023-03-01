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120 yıllık Beşkonaklar ayakta kaldı

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120 yıllık Beşkonaklar ayakta kaldı
Malatya’da depremler nedeniyle 1500’ün üzerinde bina yıkıldı.
Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi’ndeki ‘Beşkonaklar’ olarak bilinen 120 yıl önce Malatyalı Hacı Sait Efendi (Turfanda) tarafından yaptırılan binalar dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise yıkıldı veya hasar gördü.
Saray Mahallesi’nde 20 yıldır oturan Cumali Buzludağ, ”Tarihi binalar olduğu gibi duruyor. hiçbir şey yok. Diğer binalar ise yeni binalardı, yıkıldı. Fark bu demek ki” dedi. ‘Beşkonaklar’ yapıldığı dönemlerde ve daha sonra da kentin önde gelen ailelerinin oturmasıyla biliniyor. Bugün müze olarak kullanılan, sanatsal etkinliklerin yapıldığı ‘Beşkonaklar’ın içerisinde kafe de yer alıyor.
 
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